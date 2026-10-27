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Atalanta in piena emergenza: infortunio anche per Scamacca, i tempi di recupero

Ennesima defezione in casa Dea: Sarri deve rinunciare anche al suo attaccante, ma non solo. Tutti i dettagli
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Pubblicato il 27.10.2026, 17:39

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BERGAMO - Non c'è pace in casa Atalanta: alla lunga lista degli infortunati si aggiunge anche Gianluca Scamacca. Per l'ex attaccante del Sassuolo si tratta di un risentimento ai muscoli flessori della coscia destra.

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