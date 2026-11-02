Giuntoli conferma Sarri: "Andiamo avanti, ma il secondo tempo è stato inaccettabile. Tutti in ritiro"
Pesante battuta d'arresto per l'Atalanta, travolta 0-3 dal Parma alla New Balance Arena. Un risultato che lascia i nerazzurri fermi a quota 11 punti in classifica e spinge la società a intervenire: al termine della gara, Cristiano Giuntoli ha annunciato a DAZN la decisione di mandare la squadra in ritiro a partire da domani.
Atalanta, le parole di Giuntoli dopo il ko contro il Parma
"Da domani andiamo in ritiro, abbiamo deciso insieme al mister", ha spiegato il dirigente, che non ha nascosto la delusione per la prestazione: "Siamo tutti in discussione. Chiediamo scusa ai tifosi. Il secondo tempo di oggi è stato inaccettabile, dobbiamo lavorare ancora molto". Nonostante la pesante sconfitta, Giuntoli ha voluto ribadire il sostegno a Maurizio Sarri: "Non è un tempo che va a vanificare quattro mesi di lavoro. Non puntiamo il dito contro nessuno, ma gli infortuni non sono un alibi".
Il commento di Sarri
Questo invece il commento di Maurizio Sarri a Dazn: "Abbiamo fatto i primi 40 minuti di ottimo livello, una buona gara, una gara completamente in mano. Abbiamo preso gol su una palla ferma, abbiamo pagato in maniera pesante le conseguenze. Dopo l'intervallo siamo rientrati male, da lì è venuto fuori questo secondo tempo che si accetta male. Si deve chiedere scusa a società e tifosi. Nel primo tempo abbiamo giocato una delle migliori frazioni della stagione. Non si può essere fragili mentalmente, è bene stare qualche giorno insieme e parlare. La partita era in pieno controllo, siamo noi che ci siamo impauriti e innervositi, c'era tutto il tempo per rimettere a posto la partita, invece ci siamo intimoriti e abbiamo fatto quello che abbiamo fatto. È chiaro che vogliamo uscirne, io ne voglio uscire, mi trovo benissimo, mi sento in debito, mi piacerebbe tirare fuori la società da questo momento. Non mi aspettavo questa fragilità mentale ed emotiva, poi tutto il resto erano difficoltà prevedibili".
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