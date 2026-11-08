Sarri contento a metà: "La vittoria sul Monza ci darà benzina, ma siamo poco sicuri"

"E' una vittoria che ci può dare benzina". Maurizio Sarri gioisce per il successo ottenuto sul campo del Monza. La sfida è stata decisa da una rete di Krstovic nella ripresa. Secondo il tecnico nerazzurro, la vittoria "ci può dare qualcosa, abbiamo fatto tante partite in pochi giorni con ben 10 giocatori fermi, i pochi disponibili li abbiamo tritati, abbiamo 17/18 giocatori considerando parecchi dalle giovanili. La prossima settimana in campo siamo 5, si spera che la seconda settimana della sosta cominci a rientrare qualcuno degli infortunati. Una vittoria in trasferta fa sempre piacere e ci può dare benzina", ha ribadito Sarri.

Sarri e l'Atalanta a due facce: "Meglio nella ripresa" Il tecnico toscano si è detto poco soddisfatto dell'approccio dei suoi: "Nella fase iniziale abbiamo pagato un po’ di nervosismo: eravamo contratti, non eravamo in fiducia, non stavamo facendo le cose che avevamo preparato", ha spiegato Sarri. "Dopo 25-30 minuti però il Monza ha iniziato ad allungare le distanze. Dopo aver fatto gol abbiamo capito che c’erano spazi anche per palleggiare. Abbiamo disputato una partita da squadra mentalmente poco sicura e in difficoltà nel primo tempo, diversa quando abbiamo ripreso fiducia nel secondo."