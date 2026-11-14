Atalanta, bilancio record e il ruolo di Luca Percassi
L'Atalanta fa registrare ancora una volta un bilancio florido. I nerazzurri chiudono per l'undicesimo anno consecutivo in attivo, con un più 26,5 milioni di euro. Una serie di esercizi positivi (iniziati nel 2016), che rappresentano una novità nel panorama calcistico nostrano.
Plusvalenze e gestione dei costi: i segreti dell'Atalanta
L'Atalanta, che ha chiuso la scorsa stagione al settimo posto, è uno dei pochi club italiani a confermarsi virtuoso: frutto delle intuizioni sul mercato, delle plusvalenze realizzate, di un'attenta politica basata sul contenimento dei costi e della gestione dello stadio di proprietà.
Il ruolo di Luca Percassi
Il club è guidato da Luca Percassi e dai soci statunitensi che fanno capo a Stephen Pagliuca. L'attuale amministratore delegato è tra i principali artefici del "modello Atalanta", che nell'ultimo decennio è stata in grado di consolidare la sua presenza in ambito nazionale (con le tre finali di Coppa Italia e i piazzamenti nei primi posti della classifica) ed europeo (con le numerose partecipazioni alla Champions League, la conquista dell'Europa League, la finale di Supercoppa Europea).
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