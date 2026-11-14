Atalanta, bilancio record e il ruolo di Luca Percassi

L' Atalanta , che ha chiuso la scorsa stagione al settimo posto, è uno dei pochi club italiani a confermarsi virtuoso: frutto delle intuizioni sul mercato , delle plusvalenze realizzate, di un'attenta politica basata sul contenimento dei costi e della gestione dello stadio di proprietà.

Il ruolo di Luca Percassi

Il club è guidato da Luca Percassi e dai soci statunitensi che fanno capo a Stephen Pagliuca. L'attuale amministratore delegato è tra i principali artefici del "modello Atalanta", che nell'ultimo decennio è stata in grado di consolidare la sua presenza in ambito nazionale (con le tre finali di Coppa Italia e i piazzamenti nei primi posti della classifica) ed europeo (con le numerose partecipazioni alla Champions League, la conquista dell'Europa League, la finale di Supercoppa Europea).