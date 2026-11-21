Sarri punge Scamacca: "Mi sembra bloccato, ci deve mettere di più"
L'allenatore dell'Atalanta in conferenza stampa prima della sfida contro l'Inter: "Sfidiamo una delle squadre più forti"
Riparte la Serie A. L'Atalanta, dopo la sosta per le nazionali, alla New Balance Arena ospiterà l'Inter di Chivu. Alla vigilia della partita Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa: "Sfidiamo una delle squadre più forti: sarà una partita difficile. L’Inter esce dalle pressioni con facilità, è pericolosa in fase di riconquista e forte dentro l’area. Ci abbasserà il baricentro, magari si esporrà a qualche contropiede, ma io l’ho vista soffrire poco. E quando han sofferto all’inizio sono riusciti a rimettere a posto le partite. Noi dobbiamo concentrarci sulla nostra prestazione, fiduciosi che il nostro meglio possa bastare”.
Atalanta, Sarri e il punto sugli infortuni. "Hien? Non so quando tornerà"
L'allenatore dell'Atalanta ha quindi fatto il punto sull'infermeria: "Alcuni giocatori hanno recuperato dagli infortuni, ma devono ritrovare la condizione. Il più avanti mi sembra Bellanova, Gaetano ha svolto il primo allenamento con la squadra soltanto ieri. Raspadori non si è sempre allenato con il gruppo. Kessié è rientrato ieri mattina dopo una trasferta molto complicata in Africa, durante la quale ha avuto anche diversi problemi con i voli". Mentre su Hien: "Non so quando tornerà. Dovrà sottoporsi all'ultimo controllo dal chirurgo e dopo avremo le idee più chiare".
Sarri su Scamacca: "Ha tutto, ma è bloccato"
Maurizio Sarri ha parlato in particolar modo di Scamacca: "Ha tutto: è forte di testa, ha grandi doti fisiche, una notevole facilità di calcio ed è tecnicamente forte. È uno di quei giocatori che guardi e pensi: '"questo fa 20 gol". In questo momento, però, sta facendo fatica a mostrare il suo potenziale. Ho parlato molto con lui negli ultimi giorni, ma la soluzione deve trovarla lui. Sicuramente l'infortunio ha influito. Mi sembra un giocatore bloccato: io posso dargli supporto, ma il resto ce lo deve mettere lui". Quindi, su Scalvini, protagonista in Nazionale: "Ha bruciato le tappe del recupero: contro la Francia ha disputato un'ottima partita, mentre tre giorni dopo ha pagato un po' la condizione fisica". Infine, un commento su Ederson: "Da lui mi aspetto di più dal punto di vista delle prestazioni: è un giocatore che ha molto più da dare rispetto a quanto dimostrato finora. Penso che ne sia consapevole".
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS