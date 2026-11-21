Riparte la Serie A. L' Atalanta , dopo la sosta per le nazionali, alla New Balance Arena ospiterà l'Inter di Chivu . Alla vigilia della partita Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa: " Sfidiamo una delle squadre più forti : sarà una partita difficile. L’Inter esce dalle pressioni con facilità, è pericolosa in fase di riconquista e forte dentro l’area. Ci abbasserà il baricentro, magari si esporrà a qualche contropiede, ma io l’ho vista soffrire poco. E quando han sofferto all’inizio sono riusciti a rimettere a posto le partite. Noi dobbiamo concentrarci sulla nostra prestazione, fiduciosi che il nostro meglio possa bastare”.

L'allenatore dell'Atalanta ha quindi fatto il punto sull'infermeria: "Alcuni giocatori hanno recuperato dagli infortuni, ma devono ritrovare la condizione. Il più avanti mi sembra Bellanova , Gaetano ha svolto il primo allenamento con la squadra soltanto ieri. Raspadori non si è sempre allenato con il gruppo. Kessié è rientrato ieri mattina dopo una trasferta molto complicata in Africa, durante la quale ha avuto anche diversi problemi con i voli". Mentre su Hien: " Non so quando tornerà . Dovrà sottoporsi all'ultimo controllo dal chirurgo e dopo avremo le idee più chiare".

Sarri su Scamacca: "Ha tutto, ma è bloccato"

Maurizio Sarri ha parlato in particolar modo di Scamacca: "Ha tutto: è forte di testa, ha grandi doti fisiche, una notevole facilità di calcio ed è tecnicamente forte. È uno di quei giocatori che guardi e pensi: '"questo fa 20 gol". In questo momento, però, sta facendo fatica a mostrare il suo potenziale. Ho parlato molto con lui negli ultimi giorni, ma la soluzione deve trovarla lui. Sicuramente l'infortunio ha influito. Mi sembra un giocatore bloccato: io posso dargli supporto, ma il resto ce lo deve mettere lui". Quindi, su Scalvini, protagonista in Nazionale: "Ha bruciato le tappe del recupero: contro la Francia ha disputato un'ottima partita, mentre tre giorni dopo ha pagato un po' la condizione fisica". Infine, un commento su Ederson: "Da lui mi aspetto di più dal punto di vista delle prestazioni: è un giocatore che ha molto più da dare rispetto a quanto dimostrato finora. Penso che ne sia consapevole".



