Carnesecchi si opera, che problema per Sarri: lesione del menisco per il portiere dell'Atalanta
L'Atalanta perde uno dei suoi punti di forza: si tratta di Carnesecchi, il portiere titolare. L'estremo difensore si è fatto male prima di affrontare l'Inter e gli esami hanno evidenziato una lesione al menisco del ginocchio sinistro. In agenda c'è già l'operazione. Una botta fortissima per Sarri, che dovrà rinunciare al suo numero uno per mesi. Sportiello si scalda. Giocherà ancora.
Atalanta, il comunicato sulle condizioni di Carnesecchi
"Il calciatore Marco Carnesecchi, in seguito all'infortunio rimediato nel pre partita di Atalanta-Inter, si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Il calciatore nella giornata di domani si sottoporrà a intervento chirurgico di regolarizzazione della lesione", si legge nel report medico.
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