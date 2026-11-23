L'Atalanta perde uno dei suoi punti di forza: si tratta di Carnesecchi, il portiere titolare. L'estremo difensore si è fatto male prima di affrontare l'Inter e gli esami hanno evidenziato una lesione al menisco del ginocchio sinistro. In agenda c'è già l'operazione. Una botta fortissima per Sarri, che dovrà rinunciare al suo numero uno per mesi. Sportiello si scalda. Giocherà ancora.