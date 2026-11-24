è stato sottoposto a intervento chirurgico in artroscopia per la pulizia meniscale del ginocchio sinistro. "L'operazione è andata a buon fine e nei prossimi giorni inizierà l'iter riabilitativo". Queste le parole dell'dopo l'operazione del portiere. Intanto oggi per la squadra digiornata di scarico e lavoro individuale al centro Bortolotti in vista della sfida di giovedì a Banja Luka contro il, match valido per la quarta giornata della fase campionato dihanno svolto lavoro in palestra e individuale in campo.