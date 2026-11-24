Carnesecchi, intervento effettuato in artroscopia per la pulizia meniscale del ginocchio sinistro
Già nei prossimi giorni inizierà l'iter riabilitativo. L'Atalanta giovedì in campo contro il Borac per la Conference
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Marco Carnesecchi è stato sottoposto a intervento chirurgico in artroscopia per la pulizia meniscale del ginocchio sinistro. "L'operazione è andata a buon fine e nei prossimi giorni inizierà l'iter riabilitativo". Queste le parole dell'Atalanta dopo l'operazione del portiere. Intanto oggi per la squadra di Sarri giornata di scarico e lavoro individuale al centro Bortolotti in vista della sfida di giovedì a Banja Luka contro il Borac, match valido per la quarta giornata della fase campionato di Conference League. Hien, Kossounou e Pompei hanno svolto lavoro in palestra e individuale in campo.
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