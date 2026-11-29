Luca Percassi , amministratore delegato dell' Atalanta , ha parlato a Bergamo TV del legame tra la sua famiglia e il club. Per spiegarlo è partito dal senso stesso della squadra per la città: "Parlare di Atalanta vuol dire parlare delle emozioni delle persone: la nostra vita è l'Atalanta ed è condizionata da essa". Il racconto parte dal 2010, quando il padre Antonio è tornato alla guida della società. "Il papà ha fatto un grande gesto di amore e di cuore decidendo di ritornare all'Atalanta nel 2010, mi ha attribuito questa responsabilità da amministratore delegato nonostante la giovane età", ha ricordato Percassi. "17 anni in cui penso che noi, come famiglia, abbiamo cercato di fare come fanno tutti i bergamaschi, ovvero costruire mattone su mattone un grande progetto". All'inizio l'obiettivo era molto più modesto di quanto poi è arrivato: "Papà desiderava vedere un'Atalanta stare in Serie A per almeno 10 anni, e siamo andati oltre ogni aspettativa ". Ora a pesare è la responsabilità: "Sento la grande responsabilità di guidare l'Atalanta con grande attenzione e cura: ben consapevoli quanto i bergamaschi ci tengano. Abbiamo tanti progetti in atto, ma la società ha delle basi solide e lavoreremo per dare all'Atalanta un grande futuro".

Percassi sullo stadio di proprietà: "Un grandissimo sogno"

Lo stadio occupa un posto centrale nel suo racconto: "Bergamo è riconosciuta come una città meravigliosa, ma quando si passava vicino al vecchio stadio comunale esso non rappresentava ciò. Il nostro obiettivo era costruire una nuova casa dell'Atalanta". Percassi ha sottolineato le origini del progetto e la scelta di costruire con aziende del territorio: "Il progetto dello stadio nasce da un grandissimo sogno e la verità è che quello che si è costruito è uno stadio a km zero. L'Atalanta diventa proprietaria dello stadio di Bergamo nel 2017, precisamente il 17 ottobre, quando avevamo compiuto 110 anni". Poi ha spiegato cosa intende con "km zero": "Per km zero intendo utilizzare industrie della provincia: dal cemento prodotto a Calusco d'Adda, sono visibili a tutti i tubolari delle curve costruite da Tenaris (Dalmine), l'illuminazione dalla Gewiss". Un ringraziamento è andato all'ex direttore generale Roberto Spagnolo: "Vorrei sottolineare il grande lavoro di Roberto Spagnolo, che ha gestito un progetto molto importante: abbiamo dato un segnale di ripartenza anche durante il COVID, nel quale l'Atalanta voleva ripartire il cantiere nonostante il periodo della pandemia". Lo sguardo è già rivolto ai prossimi passi: "Questo stadio rappresenta l'eccellenza bergamasca, dove siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto: vogliamo fare il museo dell'Atalanta e raccontare la storia di tutti i giocatori che sono stati qui, un percorso legend per chi ha fatto la nostra storia. Uno stadio che ha avuto l'onore di far giocare la Nazionale, e oggi vedere lo stadio per me non fa altro che rendere onore alla qualità bergamasca per i prossimi 100 anni".

"L'Europa League vinta un premio per tutto il mondo Atalanta"

L'altro pilastro del progetto è il settore giovanile, dove la famiglia Percassi ha le sue radici. "Mio papà fece il settore giovanile dell'Atalanta, così come ho avuto anche io questa fortuna", ha raccontato l'amministratore delegato. "Zingonia è cambiata tanto negli anni e sicuramente è un fiore all'occhiello per permettere ai più piccoli di stare e crescere insieme ai grandi. Abbiamo comprato tutte le aree intorno al Centro Bortolotti con l'obiettivo di potenziare l'idea di Settore Giovanile che abbiamo: un dettaglio che ha reso l'Atalanta speciale rispetto alle altre provinciali". Poi ha dato i numeri della struttura attuale: "Dal 2010 ci sono stati grandissimi interventi a Zingonia, perché lì ci sono persone che dedicano la vita all'Atalanta: 16 squadre del Settore Giovanile, dove le selezioni cominciano a sette anni e nel quale molti vanno in Prima Squadra, abbiamo 6 squadre femminili, abbiamo l'Under 23 e la prima squadra. Tutto un mondo legato a questa grande realtà e io sono convinto che siamo riusciti a fare un grande lavoro". Non sono mancati i nomi di chi ha contribuito: "Mi ricordo quando chiamai Samaden e lui voleva subito venire all'Atalanta, abbiamo un bravissimo direttore tecnico, Sbravati: sono persone che faranno crescere molto il movimento Atalanta e continueranno a fare la differenza, così come Fabio Gatti. Tutti lavorano per il bene dell'Atalanta: chi ha avuto la possibilità di crescere a Zingonia sa come si cresce lì".

Il punto più alto resta la notte di Dublino, quella della vittoria in Europa League del 2024: "Il coronamento di un percorso nel quale si è scritta la storia dell'Atalanta, ma penso sia una vittoria di tutto il mondo Atalanta: dalla società al mister ai giocatori fino a tutti coloro che ne fanno parte. Una notte che ha premiato tutto il mondo Atalanta". In chiusura, Percassi ha ringraziato i tifosi e ha ammesso che anche la società può sbagliare: "Posso dire solo grazie ai tifosi per il sostegno incondizionato, anche nei momenti di difficoltà: la gente è importante per noi. Posso garantire la responsabilità nella gestione dell'Atalanta, seppur si possano fare degli errori, ma il contesto competitivo in cui siamo è difficile: lo sport cambia ogni stagione e noi dobbiamo essere bravi e all'altezza".