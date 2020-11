Benevento, Viola è pronto per una "seconda" vita

BENEVENTO - Con i quattro aggregati alle loro nazionali (Glik, Ionita, Dabo e Lapadula) e Iago Falque che continua a lavorare a parte, a Pippo Inzaghi sarà parso in questi giorni di dirigere degli allenamenti della passata stagione. Non tanto per quella vecchia guardia che è stata parte integrante anche della squadra che ha iniziato questo campionato, quanto per la presenza di quei giocatori che hanno finalmente lasciato l'infermeria e sembrano nuovamente disponibili a riprendersi un ruolo da protagonista. Tra questi c'è Federico Barba che scalpita e che può dare una mano concreta a quella difesa che ha il poco invidiabile record della più perfortata della serie A, ma soprattutto Nicolas Viola, che un ginocchio malandrino ha tenuto lontano dai campi di gioco per ben otto mesi.

Lockdown

Non c'era ancora il confinamento di primavera quando l'arto di Nicolas cominciò a scricchiolare: il centrocampista calabrese saltò l'ultima partita col Pescara prima della lunga interruzione, era il giorno della festa della donna, 8 marzo. Da lì ad una settimana tutto si sarebbe fermato, anche il mondo del calcio. E quel problema fisico passò in secondo piano, fagocitato dal lockdown. Solo che quando la squadra giallorossa tornò in campo per chiudere i conti con la promozione in A, Viola si fece ancora da parte, sempre più sofferente per quel ginocchio che non voleva saperne di guarire. Fino alla sfida col Pescara le aveva giocato tutte: 27 partite e 9 gol, la sua migliore stagione, oltreché monca.

Ma il calvario riprese con la nuova stagione, con il ritiro di Seefeld in Austria, dove fu presente per onor di firma. Fino al 26 agosto, quando approfittando della vicinanza con Innsbruck, e della clinica Hocrum del professor Fink (un luminare a cui si sono rivolti tanti giocatori di serie A, da Chiellini a Zaniolo) il Benevento decise di far sottoporre Viola ad un intervento al ginocchio [...]

