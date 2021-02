Inzaghi elogia il Benevento che ferma la Roma: Totti mette il like

BENEVENTO - Non mancherà di suscitare qualche malumore il like di Francesco Totti al post di Pippo Inzaghi, che ha elogiato il suo Benevento per la prova di sacrificio con cui è riuscito a fermare sul pareggio la Roma, nonostante oltre mezz'ora con un uomo in meno dopo l'espulsione di Glik: "Prova matura e pareggio prezioso in inferiorità numerica. Abbiamo lottato fino all’ultimo contro un grande avversario. Sono orgoglioso di voi ragazzi!", ha scritto l'allenatore dei sanniti la notte scorsa, dopo la partita con la formazione di Fonseca. Non è passato inosservato il "mi piace" di Francesco Totti, nonostante il Benevento abbia rallentato la corsa Champions della "sua" Roma. L'ex capitano romanista e Inzaghi sono amici dai tempi in cui erano calciatori: a lungo compagni di nazionale, hanno vinto insieme il titolo mondiale del 2006 con gli azzurri di Lippi.