Benevento, è Letizia l'uomo in più

BENEVENTO - Da quell'infermeria vorrebbe uscirne e non rientrarci più. Gaetano Letizia ha una soglia altissima del dolore, capace di continuare a correre a perdifiato anche dopo un contrasto di quelli che ti lasciano senza respiro. Si infortunò contro il Milan, caricò il destro come se fosse un fucile a pallettoni e fece fuoco: il flessore della coscia destra non resse allo sforzo e si lesionò. Era il 3 gennaio, prima partita dell'anno solare. Nell'ultima sfida del 2020 a Udine aveva fatto il fenomeno, fulminando Musso con una saetta scagliata sotto la traversa per il 2 a 0 della Strega al Friuli. Ma il destino a volte sa essere assai crudele e nella sfortunata serata alla vigilia dell'Epifania, il Diavolo ci mise lo zampino e per Gaetano la corsa si interruppe lì.