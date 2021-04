Benevento, Inzaghi: "Lazio? Spero di vedere Simone in panchina"

BENEVENTO - "Fisicamente la squadra sta molto bene. Si sta allenando seriamente, mi auguro che faccia una grande partita perché ci vuole un ottimo Benevento contro la Lazio ". Lo ha dichiarato Filippo Inzaghi , tecnico del Benevento , in vista del prossimo match con la Lazio , nella quale "mancheranno Moncini e Foulon , ma avere tutta la rosa a disposizione penso che sarà un grande vantaggio", ha proseguito Inzaghi aggiungendo che il modulo "lo decidono i calciatori. Mi devono dimostrare che stanno bene, poi decideremo. Abbiamo tre partite in sette giorni, quindi avremo bisogno di tutti. In base a chi sta meglio deciderò lo schieramento. Non è il modulo a farci vincere le partite, ma l'atteggiamento che abbiamo avuto con Juventus , Parma e anche Sassuolo ".

Le scelte

"Letizia viene da 70 giorni di inattività. C'è la voglia di farlo giocare, ma anche di preservarlo. Cercherò di capire se farlo giocare con la Lazio o con il Genoa. Decideremo in base alla partita che vogliamo fare. In attacco con l'albero di Natale giocherà uno tra Lapadula e Gaich, non insieme. Barba? Fa bene il centrale, può giocare in mezzo come a Torino. Con la difesa a tre Glik scivolerà come centro desta, ma è chiaro che Barba può giocare anche come terzino. Improta? Il suo ruolo ideale è quello di mezzala. In base al modulo o alle esigenze lo utilizzerò dove serve. Lo svantaggio di non avere i tifosi? Ce l'hanno tutte. Mi dispiace perché dall'anno scorso non abbiamo avuto modo di goderci i nostri tifosi. Certe imprese volevamo festeggeriale con loro. Non esiste il calcio con le porte chiuse, mi auguro di ritrovarli per le ultime partite: sarebbe stupendo".