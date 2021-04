Benevento, i convocati di Inzaghi per il Milan

BENEVENTO - Seduta di rifinitura e convocazioni per il Benevento: il tecnico giallorosso Filippo Inzaghi ha chiamato 24 giocatori in vista della gara di domani con il Milan, in programma a San Siro alle 20.45. Assenti dalla lista gli infortunati Tuia, Letizia, Sau, Moncini e Foulon. Questo l'elenco completo: Portieri: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori. Difensori: Depaoli, Barba, Caldirola, Glik, Pastina. Centrocampisti: Schiattarella, Dabo, Viola, Tello, Diambo, Sanogo, Hetemaj, Ionita, Improta, R. Insigne. Attaccanti: Iago Falque, Caprari, Di Serio, Gaich, Lapadula.