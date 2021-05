Benevento, Inzaghi è pronto ad andare in ritiro

BENEVENTO - Il presidente Vigorito dice che non è ancora il momento di celebrare funerali e annuncia con la sua dose inguaribile di ottimismo che la squadra è pronta ad andare in ritiro per preparare la sfida di domenica contro il Torino. La condizione è ovviamente una sola: che questa sera la Lazio batta i granata e li consegni nelle mani dei giallorossi per il più classico degli spareggi salvezza. Ci si aggrappa a tutto nell'ambiente giallorosso, ancora più depresso dopo la mancata vittoria contro il Crotone di domenica. Si fa leva sulla professionalità dei giocatori della Lazio e sull'amore fraterno di Simone per Pippo. «Non gli farà questo sgarbo», sussurrano i tifosi. Bastasse l'affetto di un fratello, tutto sarebbe già deciso. Ma servirà che la Lazio trovi tra le pieghe di un campionato già in archivio la voglia di cogliere l'ultimo successo. Magari puntando al record di vittorie casalinghe. Il Benevento, che si è condannato con le sue mani, non può che attendere. Avesse vinto contro il Crotone, questa sera anche un pari gli avrebbe consentito di andarsi a giocare la salvezza in Piemonte. Ma ora non c'è altro da sperare che in una nuova sconfitta del Toro. Il presidente ha detto che tutte queste peripezie gli hanno fatto capire come gestire il prossimo futuro. L'impressione è che se stasera si retrocedesse in B, si comincerebbe subito con un'autentica rifondazione.