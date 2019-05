Bologna, Mihajlovic e la salvezza: «Abbiamo fatto un mezzo miracolo»

ROMA - Il pareggio dell'Olimpico, 3-3 con la Lazio, ha regalato il fatidico punto che permette ai rossoblù di festeggiare una salvezza che a gennaio sembrava pura utopia. Gran merito va a Mihajlovic , che commenta così l'obiettivo raggiunto ai microfoni di Sky Sport: "Erano in pochi a credere in questa salvezza, ma io ero tra quelli. Nella squadra vedevo delle qualità e delle caratteristiche giuste - ammette il tecnico serbo -, poi più passava il tempo più me ne sono convinto. Da quando sono arrivato abbiamo fatto un mezzo miracolo. Bravissimi i ragazzi, un gruppo meraviglioso fatto prima da uomini poi da calciatori. E' una salvezza meritata, sono molto contento. Su cosa ho lavorato di più? Sulla testa, che è la cosa più importante. Ho fatto capire ai ragazzi quello che volevo da loro per fare un certo tipo di calcio. Ci voleva coraggio e voglia di divertirsi senza pensare agli avversari. C'è stata qualche difficoltà dal punto di vista atletico, ma abbiamo aumentato l'intensità degli allenamenti e dopo qualche settimana hanno assimilato i dettami e si è iniziato ad andare per la nostra strada. Tutti hanno dato il massimo, anche chi ha giocato meno. Destro? Ha avuto sfortuna, ogni volta che si è ripresp si è infortunato. Se lui sta bene per me è un giocatore importante, ha una gran media gol, ma gli dico sempre che deve abituarsi ad allenarsi al massimo, il suo è un problema mentale: a volte prende delle pause e questo non va bene, gliel'ho già detto".

LAZIO-BOLOGNA 3-3: LA CRONACA

Mihajlovic poi si sofferma sulle manifestazioni d'affetto ricevute dai suoi ex tifosi: "Sicuramente mi fa piacere l'affetto dei miei tifosi di oggi, e anche di quello della Lazio, non è una cosa di tutti i giorni e vado orgoglioso di questo, si vede che a Roma ho lasciato un buon ricordo. Futuro? Ci godiamo la salvezza e se dovessimo vincere sabato potremmo arrivare decimi: sarebbe un capolavoro. Anche se mi rendo conto che abbiamo speso molto sia a livello di testa che fisico, ma le motivazioni ci sono. Una cosa è salvarsi da quindicesimo, un'altra da decimo. Ora è questo il nostro obiettivo. Panchina della Juventus? Ci sono stati dei contatti, ma cinque anni fa. Se sono cambiato rispetto ad allora? Certo, dobbiamo sempre cambiare e provare a migliorare. Se mi sento pronto? Io sono nato pronto - conclude -".