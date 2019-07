Mancini a Mihajlovic: "Tu sei troppo forte, questo ti fa un baffo"

BOLOGNA - "Sei troppo forte, questo ti fa un baffo e poi dobbiamo giocare a padel". Con queste parole e un collage di foto, Roberto Mancini manda un messaggio di sostegno al suo grande amico e collega Sinisa Mihajlovic. Assente da giorni dal ritiro del Bologna di Castelrotto, per motivi di salute, il tecnico serbo nel pomeriggio parlerà in conferenza stampa per fare chiarezza sulle sue condizioni e sul suo futuro sulla panchina del club emiliano. Nelle foto pubblicate da Mancini sul suo profilo Instagram, si vedono i due insieme da calciatori con la maglia della Lazio e poi sulla panchina dell'Inter quando Mihajlovic era assistente dell'attuale ct azzurro.

Il sostegno dei tifosi a Mihajlovic

"Sinisa non mollare, Bologna è con te". È questo il testo di uno striscione affisso dai tifosi emiliani, rivolto a Sinisa Mihajlovic, all'esterno del centro sportivo del Bologna a Casteldebole.