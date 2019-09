Bologna, De Leo: "Sansone? Non va colpevolizzato per il rigore"

GENOVA - “Siamo dispiaciuti per non aver portato a casa i tre punti, potevamo vincere se avessimo segnato il rigore però sono cose che nel calcio succedono". Emilio De Leo, collaboratore tecnico di Sinisa Mihajlovic al Bologna, parla così dopo la gara con il Genoa: "Sansone dal dischetto poteva fare altre scelte, calciarlo in maniera sicura, ma non è mai nostra intenzione colpevolizzare un giocatore, sono situazioni che fanno parte della crescita. Mi sento un leader di questa squadra, sicuramente la mia esperienza puo aiutare i ragazzi più giovani. Domenica abbiamo una partita difficile, dobbiamo subito ritrovare la concentrazione. Sono molto felice di essere tornato in Italia, a Bologna sto benissimo. Qui giochiamo alla stessa maniera contro tutti, l’importante è mantenere la mentalità “ganadora“. C'è stato un approccio migliore dopo la gara con la Roma, aggressivi e lucidi. Mihajlovic? Chiedeva un approccio determinato, senza ripetere gli errori con la Roma. Durnte la partite era soddisfatto, al termine rammaricato per i punti lasciati"

GENOA-BOLOGNA: LA CRONACA