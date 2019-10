Bologna, Danilo si riprende la difesa

BOLOGNA - L'assenza di Danilo fa rumore e si vede. Ma con la Lazio il centrale brasiliano ci sarà, ha recuperato, è già tornato in gruppo e oggi anche lui ricomincia ad allenarsi per riprendersi il posto da titolare. C'è il problema dei troppi sprechi in attacco, ma anche di gol incassati troppo facilmente. Dopo Udine, nella pancia della Dacia Arena, l'aveva spiegato Dzemaili: "Certi gol non li dobbiamo prendere". Per il Bologna è la quarta rete di testa incassata nelle ultime quattro giornate, un piccolo record negativo che mette i rossoblù in guardia anche per la gara del Dall'Ara contro la Lazio.

Fondamentale

Quella di Danilo non è una questione da poco. Anche se siamo solo all'inizio, con lui in campo il Bologna non ha mai perso: pari a Verona e successo nel derby contro la Spal. Anche la tipologia di gol subìto con Danilo raggiunge una sua razionalità. In pratica, con Danilo in campo non hanno mai incassato un gol su azione. Segno che la stabilità del difensore brasiliano [...]

