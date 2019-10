Bologna, De Leo: "Alla pari con la Lazio, peccato per gli errori. Cresceremo"

BOLOGNA - Dopo una partita senz'altro emozionante, il Bologna esce con un punto dal Dall'Ara contro la Lazio. Emilio De Leo, vice allenatore dei felsinei, ha parlato in conferenza stampa: "Se giocheremo così saranno senz'altro di più le partite vinte rispetto a quelle perse - spiega - e vorrei rivedere alcune situazioni subite oggi. Abbiamo rischiato solo su delle ripartenze, ma non credo che la Lazio abbia creato tutte queste grandi occasioni. Certo è che se non rischiamo e prendiamo gol lo stesso un problema c'è e bisogna lavorarci". Sul ritorno di Mihajlovic in panchina: "Ha un grande ascendente sul gruppo, ovviamente, ed è sempre uno stimolo per noi. Ma bisogna prendersi le responsabilità al di là della sua presenza o meno". Sui tanti cambi di formazione: "Seconde linee? Non le definirei in questo modo, tutti stanno crescendo e stanno lavorando bene. Ma i giovani bisogna inserirli gradualmente, è una cosa normale. Ingenuità? Bisogna migliorare, ma restiamo sereni, raccoglieremo quello che stiamo producendo. Abbiamo giocato alla pari contro una squadra forte come la Lazio, puntando molto sui duelli individuali" conclude De Leo.

BOLOGNA-LAZIO 2-2: LA CRONACA