Bologna, De Leo: "Era un momento topico, bisognava rivedere l'episodio del rigore"

BOLOGNA - "Avremmo meritato di più, resta il rammarico di non aver raccolto punti". Così uno sconsolato Emilio De Leo nel post della gara persa da suo Bologna contro l'Inter solo nei minuti di recupero finali a causa di un rigore molto discusso: "Non ho ancora rivisto l'episodio - ammette - ma sarebbe stato più giusto rivederlo al monitor visto il momento topico della gara. Per il resto non posso dire nulla squadra, hanno offerto una prestazione coraggiosa, oltre a ripartire con gran qualità. Orsolini in calo? Non credo, probabilmente c'è troppa aspettativa su di lui dopo il finale dello scorso anno". Poi un bilancio sul lavoro svolto fin qui: "I ragazzi non si sono mai tirati indietro e si sono sempre focalizzati sul lavoro. Siamo dispiaciuti per il risultato, ma prima o poi raccoglieremo punti. Se produciamo sempre tanto e raccogliamo poco vuol dire che abbiamo lavorato bene". In conclusione l'opinione di De Leo sulla lotta scudetto: "Detto che contro Juve e Inter non siamo stati tutelati negli episodi, al momento vedo la Juventus con qualcosina in più dei nerazzurri".

