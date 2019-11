Bigon: "Ibrahimovic? Il Bologna ha bisogno di Mihajlovic"

REGGIO EMILIA - "La partita era ampiamente sotto controllo e il primo gol è arrivato da episodi. Noi non abbiamo reagito e ci siamo un po' persi, questo non va bene, così come non vanno bene le tre sconfitte in tre partite". Così un amareggiato Riccardo Bigon ai microfoni di Sky dopo la sconfitta del Bologna nel derby con il Sassuolo: "Questo ci preoccupa al netto delle buone prestazioni, la classifica parla. Se fino a pochi giorni fa, con l'Inter, eravamo sulla strada giusta, oggi non dobbiamo buttare tutto all'aria. C'erano fuori, tra gli altri, Tomiyasu, Destro, Santander...non è una scusante ma una cosa con cui facciamo i conti da tempo. Mi accontenterei di recuperare i giocatori che l'anno scorso ci hanno permesso di fare un girone di ritorno da sesto posto. La rosa c'è e l'ha dimostrato, forse servono più umiltà e spirito di sacrificio, capire che per fare punti servono queste caratteristiche, forse le abbiamo un po' perse. Ibrahimovic? Ci sarebbe bisogno di Mihajlovic, prima del resto, ma non è un argomento facile da trattare, il mercato vorrei portasse questo" ha concluso Bigon.

