Bologna, De Leo ammette: "Terzo gol del Milan una mazzata"

BOLOGNA - Il Bologna esce sconfitto dal Dall'Ara contro un redivivo Milan. L'allenatore in seconda dei rossoblù Emilio De Leo ha commentato così la partita a Sky Sport: "Ci sono stati degli errori tecnici che hanno condizionato l'andamento della gara. A inizio ripresa avevamo accorciato le distanze, eravamo rientrati con la voglia di rimettere le cose a posto, ma il terzo gol è stato una mazzata. I ragazzi hanno provato a riorganizzarsi, anche se probabilmente abbiamo concesso troppo".

Piatek ritrova il gol, il Milan vince 3-2 a Bologna

Stasera Sinisa Mihajlovic, presente in panchina, è stato accolto dal boato di gioia dei tifosi emiliani: "Il mister come sempre cerca con il suo carattere di dare la scossa al gruppo, c'è da dire che all'intervallo ha provato ad incoraggiare i ragazzi. Eravamo in partita, nel secondo tempo avremmo dovuto correggere alcuni aspetti, ma approcciando in maniera positiva la partita".

BOLOGNA-MILAN 2-3: NUMERI E STATISTICHE