Bologna, è Barrow l'uomo in più

BOLOGNA - Il giovane attaccante del Gambia che nel giro di poco più di un mese ha conquistato Bologna avrebbe potuto giocare oggi in Champions League, solo se Gian Piero Gasperini avesse dato la sua autorizzazione alla cessione. Siamo nell’estate del 2018, nei mesi precedenti si sono interessati a Musa Barrow anche Fabio Paratici, Walter Sabatini (allora coordinatore dell’area tecnica del gruppo Suning, di cui fanno parte Inter e Jiangsu) e Frederic Massara, a quei tempi direttore sportivo della Roma. La società in questione è il Borussia Dortmund, Barrow piace da morire al tecnico svizzero Lucien Favre, appena sbarcato in Bundesliga dopo i due anni passati al Nizza. In Italia arriva Markus Pilawa, braccio destro (e anche capo coordinatore scouting) del direttore sportivo Michael Zorc, che incontra sia i dirigenti dell’Atalanta che Luigi Sorrentino, l’agente del ragazzo del Gambia. L’offerta di Pilawa a nome del Borussia è sontuosa: 20 milioni di euro più 10 di bonus. I Percassi gli fanno sapere di essere pronti a sedersi attorno a un tavolo ma accade che Gasp non è convinto del tutto di lasciarlo partire, credendo infinitamente nelle qualità del giovane attaccante, informa sia il presidente che l’amministratore delegato della Dea e di conseguenza l’affare salta.

Con il trascorrere dei mesi sia Barrow che Sorrentino si sono fatti scivolare addosso tutto quel bendiddio, felici come sono di aver chiuso questa operazione con il Bologna, ma in quei giorni entrambi nel loro rispettivo ruolo avvertirono di aver perso una grande opportunità, e attenzione, non solo a livello economico, considerato quello che è lo spessore del Borussia Dortmund sia come società che come squadra. Va detto che il Bologna ha voluto fortemente Barrow dopo aver avuto la benedizione al suo acquisto da parte di Sinisa ma anche Musa ha voluto a tutti i costi il Bologna, e dal primo momento Sorrentino ha lavorato in questa direzione sia con Luca Percassi che con Giovanni Sartori.

