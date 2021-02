Bologna, Mihajlovic: "Vittoria meritata sulla Lazio. Sanremo? Farò meglio di Ibra"

BOLOGNA - Vittoria d'oro colato per il Bologna, che piega la Lazio al Dall'Ara e mette un mattoncino importante in chiave salvezza. A Sky Sport, Sinisa Mihajlovic ha esordito così: "Abbiamo fatto un'ottima gara, sennò non vincevamo 2-0. Dopo il rigore parato e la rete di Mbaye era impossibile perdere. Abbiamo fatto pressing alto, giocando bene in fase di possesso; siamo ripartiti bene e sono contento dei miei. Siamo una squadra che gioca a calcio. La prestazione la facciamo sempre, anche se a volte non siamo abbastanza cattivi per fare gol, o ne subiamo uno per errore. Oggi abbiamo segnato quando ne abbiamo avuto l'occasione e, data la qualità dei biancocelesti, abbiamo fatto bene". I felsinei hanno finalmente ottenuto una vittoria contro una big del campionato: "Non stava diventando un peso. Sapevamo che prima o poi ce l'avremmo fatta. Oggi era una delle sfide in cui ero meno convinto, perché in difesa avevamo fatto due cambi. Abbiamo giocato meglio della Lazio, rischiato poco e vinto meritatamente".