Bologna, altra rivoluzione tattica: con lo Spezia esordio del 3-4-3

BOLOGNA - Il Bologna cambia pelle ancora una volta. Dopo il primo cambio di modulo attuato in questa stagione da Mihajlovic, il tecnico serbo ha in mente una nuova rivoluzione per la sfida con lo Spezia. I rossoblù, infatti, dovrebbero presentarsi in campo con un 3-4-3 a trazione offenisiva, con una sorpresa anche negli uomini che andranno a comporre la linea difensiva. Dalle ultime indicazioni sembra che Bonifazi abbia superato Soumaoro e potrebbe essere lui a fare la guardia sulla destra, con Binks al centro al posto dello squalificato Medel e Thete confermato a sinistra. A centrocampo le fasce saranno coperte da De Silvestri ed Hyckey, che tornerà a sinistra dopo aver giocato sulla fascia opposta nell'ultima gara. In mezzo Soriano e Schouten dirigeranno le operazioni, con Aebicher ancora non ritenuto pronto per reggere un'intera partita. Orsolini, Arnautovic e Barrow saranno le bocche da fuoco dei rossoblù, con Mihajlovic che chiederà loro anche sacrificio in copertura per non sbilanciare troppo la squadra. La nuova rivoluzione del Bologna inizia stasera.