Bologna, non conta il modulo: Soriano sempre al top

BOLOGNA - Finora Roberto Soriano, capitano del Bologna, ha sbagliato una sola partita: quella in casa del Torino, come quasi tutti i suoi compagni, del resto. Per il resto della stagione, però, il numero 21 rossoblù ha sempre dato un grande contributo alla causa, in qualsiasi posizione si è trovato a giocare. Le variazioni tattiche operate da Mihajlovic quest'anno hanno portato Soriano a giocare anche davanti alla difesa, come accaduto contro lo Spezia quando è stato varato il nuovo 3-4-3 disegnato dal tecnico serbo: accanto a Schouten, il capitano rossoblù ha fornito una prova di grande spessore, dimostrandosi ancora una volta elemento affidabile in ogni zona di campo. Nel 4-2-3-1, primo modulo adottato da Mihajlovic, Soriano è stato trequartista o anche mezz'ala, ruolo ricoperto nel successiv 3-5-2 adottato ad inizio stagione. Ora, con la nuova formula, il suo posto non è più sicuro come prima, visto che in squadra ci sono giocatori più abituati a giocare in una mediana a quattro. Ma quanto visto con lo Spezia ha ribaltato nuovamente le gerarchie: Soriano è sempre affidabile, saranno gli altri a doversi impegnare per scalzarlo.