Bologna, futuro incerto per Mihajlovic

BOLOGNA - Il futuro del Bologna potrebbe non comprendere Sinisa Mihajlovic. Il tecnico serbo non ha mai nascosto le sue aspirazioni di crescita, partendo dalla conquista della fascia sinistra della classifica per poi progredire passo dopo passo. Il mercato della scorsa estate e, ancora di più, quello invernale hanno invece messo in luce che la proprietà del club la pensa in maniera diversa. Non sarebbe dunque una sorpresa se a fine stagione, con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto, Mihajlovic decidesse di non proseguire la sua avventura in rossoblù. Le alternative al serbo non mancano: dai giovani Zanetti, Pirlo, Thiago Motta e Pecchia in rampa di lancio a Tudor, passando magari per Gattuso o Ranieri. Resta da capire se qualcuno di loro sarà disposto ad accettare di restare in una sorta di limbo in attesa che il Bologna intraprenda la strada verso quella crescita che tanto si auspica Mihajlovic. L'addio con Sinisa, al momento, è solo probabile, ma tutt'altro che certo: i buoni rapporti con Fenucci potrebbero anche spingerlo a rimanere, ma al momento non si può essere sicuri di nulla. Neanche del nome del nuovo ds che dovrà prendere in mano il mercato dopo l'addio di Sabatini. Ma, anche in questo caso, tutto dipenderà dalla strada che vorrà intraprendere Joey Saputo: tutta Bologna è in attesa di conoscere le risposte a questa domanda.