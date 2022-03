Bologna, Di Vaio a Zaki: "Ti aspettiamo al Dall'Ara!"

BOLOGNA - In occasione dell'incontro organizzato dall'Associazione giornalisti scuola di Perugia per festeggiare i 30 anni dalla nascita della scuola di giornalismo radiotelevisivo umbra, Marco Di Vaio ha parlato con Patrick Zaki, tifoso dei rossoblù. L'ex attaccante oggi dirigente del Bologna ha invitato lo studente, reduce da 22 mesi di carcere in Egitto, ad assistere ad una partita del Bologna: "Sono molto contento di avere avuto questa occasione di conoscere Patrick Zaki, siamo fan l'uno dell'altro a quanto sembra. Lui ci augura di tornare in Europa, per noi è un sogno, noi lo speriamo. Anch'io sono innamorato di Bologna, pur non essendo bolognese. Porto a Zaki i saluti del presidente, lo aspettiamo a Bologna, allo stadio". La risposta di Zaki: "Sono grato al Bologna per avermi fatto compagnia, in questi anni ho sempre cercato di conoscere i risultati della squadra. Faccio molti auguri al Bologna, perché torni in Europa. Io amo i colori del Bologna e i suoi giocatori".