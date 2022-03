L’acido Joey e il nuovo Sinisa

Il direttore del Resto del Carlino Michele Brambilla ha intervistato Joey Saputo. Alla domanda sul futuro di Mihajlovic il presidente del Bologna ha risposto così: «Non lo posso dire adesso. Vedremo a fine anno. Dovremo capire se gli obiettivi di inizio stagione saranno stati raggiunti». Dovrete capire anche se il mister ha voglia di restare, ha giustamente aggiunto Brambilla. E Saputo: «Certo. Quello fa parte della discussione che le dicevo, cioè di quello che valuteremo a giugno. In generale non voglio persone che stanno a Bologna perché a Bologna si vive bene. Voglio gente che abbia le motivazioni che ho io… Ci vuole grinta. Quando leggo dopo una partita che la squadra non ha avuto il giusto atteggiamento, è una cosa che non posso accettare. Voglio una squadra che lotta. Voglio che tutti dicano: è molto difficile giocare contro il Bologna, soprattutto al Dall’Ara. Guardi, a me piace vincere, ma soprattutto odio perdere. E a me piacciono quelli che in campo danno tutto».