Bologna, Kingsley e Dominguez tornano in campo: lavoro differenziato

BOLOGNA - Ad un mese dall'operazione alla spalla, Nicolas Dominguez è tornato a calcare i campi di Casteldebole. Il centrocampista argentino ha svolto una seduta di lavoro differenziato insieme agli altri infortunati del gruppo rossoblù, ovvero Michael Kingsley (anche lui al rientro sul campo dopo la frattura del perone dello scorso ottobre), Emanuel Vignato e Federico Santander, fermi dalla scorsa settimana per problemi muscolari. Sinisa Mihajlovic sa che dovrà fare a meno di loro ancora per qualche tempo, dunque resta concentrato sugli uomini a sua disposizione, tornati a lavoro il giorno dopo il pareggio con il Torino. Seduta di scarico in palestra per i più impegnati con i granata, mentre il resto del gruppo è rimasto agli ordini del tecnico insieme ad alcuni elementi della squadra Primavera.