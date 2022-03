Bologna, Medel stringe i denti: con la Fiorentina vuole esserci

BOLOGNA - Mihajlovic ha assolutamente bisogno di Medel contro la Fiorentina. Il reparto arretrato del Bologna deve far fronte alla squalifica di Theate e alla positività al Covid di Bonifazi, dunque l'esito negativo degli esami strumentali a cui si è sottoposto il cileno dopo i dolori accusati contro il Torino, permetto al tecnico rossoblù di tirare un sospiro di sollievo. O meglio, un mezzo sospiro: l'assenza di lesioni non vuol dire che non ci sia un problema, dunque un po' di cautela va mantenuta. Diverso il discorso per De Silvestri: sulla destra le alternative ci sono, quindi Mihajlovic potrebbe tenere a riposo precauzionale quello che sarebbe un sicuro titolare contro la Viola. Di certo Medel non è tipo da tirarsi indietro e, se gli verrà chiesto un sacrificio, quasi certamente risponderà presente: in fondo parliamo di uno soprannominato Pitbull. E proprio la sua caparbietà gli ha permesso di ritagliarsi un posto che ad inizio stagione era tutt'altro che scontato. Mihajlovic lo aveva avvertito che avrebbe dovuto guadagnarsi i galloni di tirolare di partita in partita, cosa che il cileno ha fatto dopo un iniziale malcontento che lo aveva spinto a fare le valigie. Col tempo, però, la sua guida esperta nel reparto arretrato del Bologna è diventata indispensabile, e il tecnico serbo raramente se n'è privato.