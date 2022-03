Bologna, Medel di nuovo in gruppo. Differenziato per De Silvestri

BOLOGNA - A tre giorni dalla sfida in casa della Fiorentina, Sinisa Mihajlovic può sorridere. Gary Medel ha svolto tutta la seduta di allenamento del giovedì mattina con i compagni, mostrando segnali incoraggianti dopo i guai muscolari dei giorni scorsi. Il problema accusato dal cileno contro il Torino non è stato definitivamente messo alle spalle, ma la sua presenza in gruppo è di certo un motivo di sollievo per il tecnico serbo, che ha ritrovato anche Arthur Theate, comunque squalificato per la sfida del Franchi. Hanno invece svolto lavoro differenziato Emanuel Vignato e Lorenzo De Silvestri: probabilmente nessuno dei due verrà rischiato da Mihajlovic contro i viola. Il loro rientro sarà posticipato come minimo alla sfida con l'Atalanta in programma prima della sosta.