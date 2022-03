Bologna, Bonifazi guarito dal Covid: in gruppo con De Silvestri

BOLOGNA - La difesa del Bologna piano piano ritrova i suoi pezzi. A due giorni dalla sfida in casa della Fiorentina, Kevin Bonifazi ha avuto il via libera dei medici per riprendere ad allenarsi coi compagni dopo la negativizzazione del tampone. Il difensore rossoblù era risultato positivo al Covid prima della sfida con il Torino, ma a distanza di una settimana è riuscito a superare la malattia e tornare a disposizione di Mihajlovic, che dovrà comunque valutare le sue condizioni prima di decidere se schierarlo domenica contro i viola. Alla sfida del Franchi potrebbero partecipare, magari dalla panchina, anche Lorenzo De Silvestri ed Emanuel Vignato, che hanno svolto l'intera seduta di allenamento del venerdì insieme al resto del gruppo. Lavoro differenziato invece per Dominguez e Santander, ancora indisponibili e difficilmente recuperabili per domenica.