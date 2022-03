Mihajlovic: "Bologna, a Firenze dimostra di essere maturo. Padroni del nostro destino"

BOLOGNA - Trasferta toscana per il Bologna ,che domani nel lunch match affronta la Fiorentina di Vincenzo Italiano . Le parole di Sinisa Mihajlovic , tecnico degli emiliani, nella consueta conferenza pre-partita: "La Fiorentina ha perso Vlahovic ma si è rinforzata con Piatek, Cabral e Ikone . E' una squadra cambiata rispetto all'andata, ma è una squadra forte e completa , che gioca bene, che ha fisicità, velocità e che pressa molto. All'andata fu una partita equilibrata e venne decisa dagli episodi. Conosciamo l'ambiente dove giocheremo ma siamo in un momento positivo, i ragazzi si sono allenati al massimo. La Fiorentina è un squadra che concede , perciò dovremmo stare attenti in fase difensiva . Cosa significa tornare al Franchi? Sono passati tanti anni, Firenze è bellissima . Lo stadio ha una bella atmosfera, anche se ci sono insulti non è un problema, mi motivano".

Finale di campionato? Padroni del nostro destino

"In questo finale di stagione, vorrei che dimostrassimo la voglia di vincere e di avere l'atteggiamento giusto. Vorrei anche far giocare qualche ragazzo giovane. In ogni caso, dopo il periodo complicato siamo tornati a mettere in campo un buon atteggiamento anche se probabilmente potevamo fare di più. Domani giocheremo contro la Fiorentina e le difficoltà aumenteranno, ma dovremmo essere all'altezza e fare bene. Siamo padroni del nostro destino e dobbiamo assumerci le nostre responsabilità".

Torna Arnautovic...

''Torna Arnautovic? Allora vuol dire che vinceremo. Ha una settimana in più di allenamento rispetto a Bonifazi, quindi non vedo perché non possa giocare anche lui. Barrow? E' un ragazzo molto sensibile, lui è il primo che sta male quando non riesce a dare quel qualcosa in più. Si allena sempre bene, in primis lui ma anche noi sappiamo che deve dare di più. Non so ancora se cambierò qualcosa. Non esiste un modulo che fa vincere o perdere le partite".