De Leo: "Bologna, che rammarico! Volevamo fare un regalo a Mihajlovic"

TORINO- Al termine della partita contro la Juventus, Emilio De Leo, collaboratore tecnico del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN: "Oggi è stata una reazione importante, sarebbe stato bello portare a casa la vittoria e poteva essere un'impresa, ma la grande prestazione resterà scolpita nel cuore dei tifosi". C'E' RAMMARICO. "La squadra era un pò rammaricata perche ci teneva a vincere per fare un bel regalo a Mihajlovic che si è complimentato per lo sforzo. NONOSTANTE LE DIFFICOLTA'. "I ragazzi hanno un attaccamento importante. Stanno seguendo il percorso del nostro allenatore, i nostri valori umani si vedono nelle difficoltà". LE SQUALIFICHE. "Senza Medel e Soumaoro dovremo trovare un assetto ma mai come stavolta non siamo preoccupati. La squadra vuole sfruttare ogni possibilità con grandi motivazioni da qui alla fine. Siamo assolutamente sereni sotto questo aspetto”. IL SEGRETO. “Giocare contro squadre con tanta qualità metetndo il fisico e cercare di non prendere gol. In questo momento siamo forti perché liberi di testa e non abbiamo timore di affrontare i duelli in campo aperto e ripartire. Questo è il segreto delle nostre buone prestazioni". UN PO' NOVE E UN PO' DIECI. "Arnautovic ama toccare la palla, essere anche rifinitore e lo sfruttiamo. Bisogna migliorare perché quando viene a fare gioco tra le linee dobbiamo sfruttare la profondità".