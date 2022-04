Bologna, Saputo ha già scelto Sartori come nuovo ds

BOLOGNA - Prima di tutto la notizia certa: mercoledì attorno all’ora di pranzo Joey Saputo ha parlato con Riccardo Bigon , facendogli sapere di non essere contento del lavoro portato avanti dall'area tecnica e di conseguenza di essere fortemente intenzionato a cambiare qualcosa. O meglio, qualcuno. Lui, appunto, se Bigon non lo avesse capito ancora e di conseguenza ritenesse che il presidente pensasse eventualmente ad altri. Perché sia chiara una cosa: Saputo potrà anche rivisitare quella che fino a tre partite fa era una decisione presa e non solo un’idea, ma sarebbe strano e paradossale che ciò accadesse, primo perché chi lo conosce bene assicura che non torni mai sui suoi passi, secondo perché in realtà abiterebbero ancora nella sua testa gli stessi concetti di due mesi fa, quelli che lo portarono a lanciare messaggi di sicuro poco piacevoli nei confronti dell’area tecnica, appunto. Accusata anche, ecco la verità, di non aver rispettato i programmi iniziali e di fare un girone di ritorno molto più carico di ombre rispetto a quello dell'andata. Come se il Covid non avesse avuto un suo peso sia sul comportamento che sul rendimento del Bologna, soprattutto per colpa di un organico molto poco profondo.

Le promesse vanno mantenute

Poi leggete la chiave di lettura che il governo di Casteldebole dà al proprio eterno temporeggiare su tutte quelle che sono le decisioni da prendere, perché è inutile nascondere come i tempi del Bologna prendano a pugni quelli del calcio. Dove più in fretta fai e meglio è, dove è fondamentale intravedere (più che vedere) se vuoi arrivare prima degli altri su un obiettivo. Ebbene, dopo questa doverosa premessa il discorso è questo: se Saputo e Fenucci cambieranno il responsabile dell’area tecnica ecco che sarebbero entrati nell’ordine di idee di portare a Bologna Giovanni Sartori, che ha già dato la piena disponibilità a sbarcare a Casteldebole, ma va anche detto come a oggi stiano assicurando di non aver ancora preso una decisione definitiva su questo capitolo. Vero o falso? Falso. Per questi motivi. Il primo: una società che cambia idea sull’onda emotiva di tre risultati importanti, figli di una squadra che sta evidenziando come e quanto sia legata al proprio allenatore, non potrà mai avere un futuro. Il secondo: non toccare niente di quello che è l’attuale organico significherebbe legittimare e voler proseguire quello che è stato l’andazzo di tutti questi anni e non ci sembrava che fosse questa la volontà di Saputo e soprattutto del suo capoazienda Fenucci. Che, e questo è il terzo motivo, ha garantito solennemente ai tifosi che il Bologna cambierà finalmente spartito, avendo addosso il desiderio di svoltare. Ed essendoci un limite a tutto, già sono state troppe le promesse che poi non sono state mantenute.