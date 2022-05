Mihajlovic e il Bologna, due obiettivi per un finale da leoni

Mezza impresa

Perché sì, perché Sinisa, il suo staff e i suoi calciatori hanno costruito una mezza impresa, ciascuno per quelli che sono stati i loro rispettivi ruoli e compiti. Abbiamo parlato di mezza impresa, e c’é un motivo: l’altra metà dovrà essere costruita in queste ultime tre partite di campionato, a cominciare da domenica prossima a Venezia, poi nell’ultima in casa contro il Sassuolo (prima dell’inizio Sinisa sarà premiato come allenatore del mese di aprile per la lega calcio, mentre almeno a oggi non è prevista la presenza di Saputo) e infine a Marassi contro il Genoa. Ebbene, nel discorso fatto alla squadra Mihajlovic ha battuto molto su questo tasto, chiedendole di dare un seguito agli ultimi risultati importanti perché l’annata va chiusa nel miglior modo possibile. Certo, al termine dell’allenamento che Miha ha seguito in parte dalla panchina e in parte dal campo è stata fatta la grigliata, alla quale ha partecipato anche lo stesso Sinisa, che alla fine si è complimentato sia con chi l’ha organizzata che con chi ha cucinato, tanto è stata buona questa copiosa “mangiata” di carne e tanto è stata bella e piena di significati la festa. Oggi Mihajlovic sarà di nuovo al campo e se dipenderà da lui sarà in panchina domenica prossima a Venezia, ma per questo viaggio i sanitari non gli hanno dato ancora il via libera.

Miha allenatore del mese

Sinisa era rientrato mercoledi sera da Roma e ieri mattina è arrivato a Casteldebole attorno alle 9. Poco dopo di lui hanno superato i cancelli di Casteldebole il capitano Roberto Soriano e Marko Arnautovic. Cosa ha detto Miha ai suoi ragazzi? Dopo aver ringraziato prima di tutto gli uomini dello staff per il grande lavoro che hanno fatto (un lavoro davvero straordinario, un applauso infinito a tutti loro) ecco che Sinisa ha portato alle stelle i suoi calciatori, che gli hanno regalato un mese di luci e «dieci anni di vita», come ha dichiarato anche il giorno dopo la vittoria contro l’Inter quando la squadra gli fece la sorpresa di andarlo a trovare in ospedale.

Commozione

A un certo punto pare che Sinisa si sia anche commosso, come si sono commossi alcuni suoi calciatori, ma la sua voce è tornata ferma quando ha invitato tutti a restare con la testa dentro il presente per poter confezionare un finale di campionato davvero importante, dandosi e dandogli anche alcuni traguardi. Come quello di allungare a 9 la serie positiva dei risultati (ora è a 6), come quello di superare il tetto dei punti fatti in serie A nella gestione Saputo (41, 47, 44, 39, 41 e 42), possibilmente quello dei 50 punti in classifica, se non addirittura quello dei 51 punti del Bologna di Albano Guaraldi con Stefano Pioli in panchina, stagione 2011-12.

La squadra e la società

Ieri l’amministratore delegato Claudio Fenucci e il responsabile dell’area tecnica Riccardo Bigon hanno presenziato al confronto tra Sinisa e la squadra. Inutile nascondere come entrambi abbiano fatto grande festa per i risultati che il Bologna ha costruito e come al tempo stesso sperino che i rossoblù non si fermino. Perché Bigon pensa di giocarsi le sue ultime speranze di salvare il posto e perché Fenucci potrebbe far passare meglio agli occhi della gente un domani che sarà lo stesso degli ultimi anni. A quella gente, tra l’altro, alla quale anche recentemente ha assicurato che l’andazzo (e anche il codazzo) cambierà. Come potete vedere, a differenza di quello che dovrebbe essere nel calcio, in certi momenti a Bologna sono stati il tecnico e la squadra a far sentire forte la società e non il contrario. Questo è uno di quei momenti, anche se per lo stesso Fenucci dovrebbe essere quello della svolta.