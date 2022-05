Mihajlovic a furor di popolo: l'omaggio dei tifosi del Bologna

BOLOGNA - Gli hanno chiesto di andare sotto la curva e lui ci è andato. «Sinisa sotto la curva, sotto la curva». Mihajlovic si è battuto il pugno sul petto, i pugni sul tavolo li ha sbattuti dopo, mentre spiegava al mondo che non era felice della prestazione, né dell’impegno. «Giochi a casa tua, con ventimila persone venute qui con quaranta grandi. Cazzo. Non si può fare così». E ancora: «Mi dispiace, abbiamo mollato». Leone e guerriero, audace e feroce, Mihajlovic è sempre lo stesso nonostante il viso asciutto e il caldo soffocante. Si è alzato poco dalla panchina, le indicazioni le ha date quasi tutte Miro Tanjga. Ma i saluti alla Bulgarelli sono arrivati subito. Premiato assieme a tutto lo staff per essere stato eletto allenatore del mese di aprile, Mihajlovic è stato salutato con uno striscione. Poche parole, quelle giuste: «Sinisa… e basta». E i cori, che per lui non sono mai mancati: «Sinisa olé». Non è bastato, però, a evitare il ko contro il Sassuolo. E la rabbia di Mihajlovic, si capisce. «Pochi stimoli dal club? Il club non c’entra nulla. Basta che ogni giocatore trovi gli stimoli dentro di sé, altrimenti uno deve cambiare mestiere. Non ci deve sempre essere qualcuno che ti motiva. Le motivazioni le puoi trovare dentro di te».

Mihajlovic e i tifosi del Bologna Poche ore prima era stata Arianna, la moglie di Mihajlovic, a ricordare a tutti (su Instagram) che la qualità che ama di più in un uomo «è il suo coraggio». Ne ha da vendere, Sinisa. Entrato al Dall’Ara per la prima volta dopo l’uscita dall’ospedale. La sconfitta del Penzo, nella gara contro il Venezia, avrebbe dovuto motivare i suoi. Invece no. «Non me l’aspettavo, ma dopo i novanta minuti di Venezia abbiamo finito il campionato e staccato interruttore. Pochi riescono a riattaccarlo». I tifosi, aggiunge ancora il tecnico, «si meritavano una vittoria». Nessun fischio, solo applausi. Ma tutti per Mihajlovic. Il resto è nel commento del tecnico. Un commento amaro, reso ancora più doloroso dalla consapevolezza che Sinisa ha dato davvero tutto. Alla vigilia aveva ricordato a tutti che avrebbe potuto «stare a letto e riprendermi bene» e invece «sono qui tutti i giorni». Per un allenatore, ha aggiunto ancora il serbo, «vedere una squadra che non va dà molto fastidio. Non riesco a nasconderlo».