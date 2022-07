Bologna, Ilicic affare in discesa. Idea Caldara o Thiaw

Ingaggio alto

Trovarlo sta alla fantasia e l’abilità di Sartori. L’ingaggio di Ilicic si aggira attorno a 1,8 milioni netti e lo sloveno vorrebbe che gli fosse confermato. Difficile, ma non impossibile. Sartori vorrebbe lavorare su questo aspetto e, contestualmente, trovare una soluzione per il Bologna nel caso in cui la stagione di Ilicic non dovesse decollare.

Lavoro

Lo sloveno, classe 1988, ha ancora un anno di contratto con l’Atalanta, ma questo non impedisce al club bergamasco di lasciar andare il giocatore senza particolari restrizioni. Al contrario, l’operazione è realizzabile e Sartori la vuole portare avanti. Oltretutto il giocatore, che comunque in tutto il 2022 ha messo nelle gambe solo pochi minuti all’ultima di campionato, a Bologna verrebbe volentieri. Per due ragioni: Bologna è una piazza convincente, solida, che sta lavorando a un progetto. E poi perché un cambiamento, anche a 35 anni, può essere uno stimolo per rilanciarsi. Il mercato del Bologna non è solo Ilicic, c’è molto di più. E per Sartori e Di Vaio non sarà facile. C’è per esempio la questione del difensore. Sfumato definitivamente Mattia Lovato, diretto verso la Salernitana, nel mirino ci sono Mattia Caldara, anche lui dell'Atalanta, di rientro dal prestito al Venezia. Su di lui ci sono anche Empoli e Torino. L'alternativa arriva dalla Germania ed è Malik Thiaw, difensore dello Schalke 04 e dell'Under 21 tedesca.

Uscite

Il vero snodo è però il mercato in uscita, con Aaron Hickey ormai a un passo dal Brentford. Si attende solo l’ufficialità. Il laterale scozzese andrà via per 16,5 milioni di euro più 5 di bonus. Questo addio, una delle «due cessioni importanti» come disse Sartori in sede di presentazione, permetterà ai dirigenti del Bologna di lavorare sulle entrate. Non solo. Un altro addio sta per essere ufficializzato: è quello di Mattias Svanberg. Quella con il Napoli è una trattativa aperta, ma che potrebbe decollare da un momento all’altro. Il giocatore viene valutato circa 13 milioni di euro, per il momento il Napoli ne offre non più di 7. La distanza è molta, ma le parti lavorano. Intanto resta viva l'idea di portare a Bologna il centrocampista Szymon Zurkowski che la Fiorentina valuta circa 5 milioni.