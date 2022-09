Bologna, Zirkzee studia da titolare ma parte dalla panchina

BOLOGNA - I movimenti in coppia con Marko Arnautovic Joshua Zirkzee ha già iniziato a provarli ieri. Durante la seduta di rifinitura l’attaccante olandese del 2001 è stato schiarato a più riprese al fianco del capocannoniere della scorsa stagione del Bologna, che nelle prime tre giornate di questo campionato ha già segnato 2 gol contro Lazio e Verona. Ma Zirkzee contro la Salernitana dovrebbe, come ha spiegato lo stesso Mihajlovic, partire dalla panchina. Sinisa avrà voluto valutarli insieme, anche perché dopo il turno infrasettimanale di questa sera si tornerà a giocare già domenica e il tempo di provare l’undici per La Spezia sarà ridottissimo. Per il ruolo di seconda punta il favorito sembrava ancora essere Riccardo Orsolini, che torna a disposizione dopo la giornata di squalifica scontata contro il Milan, ma in corsa restano anche Musa Barrow e Nicola Sansone. Finora l’allenatore rossoblù ha dato almeno un’occasione da titolare a tutti e tre e anche durante gli allenamenti a Casteldebole li sta sempre tenendo sulla corda, potendo così prendere la scelta definitiva anche all’ultimo momento.

Le possibili novità

La vera novità di formazione potrebbe invece essere a centrocampo. Ferguson potrebbe giocare nell’undici titolare. Nelle ultime due sedute di lavoro a Casteldebole l’innesto del mercato estivo è sempre stato provato insieme a Schouten ed Aebischer. Entrambi potrebbero dunque esordire dall’inizio: per Michel sarebbe la prima volta in stagione, mentre per Lewis sarebbe la prima in assoluto in serie A, dopo lo spezzone di partita giocato a San Siro. Mihajlovic sta valutando concretamente l’idea che ha preso corpo negli ultimi giorni. Soriano rischia dunque di finire di nuovo in panchina, così come è in bilico il posto di Dominguez. Non è però da escludere che Sinisa decida all’ultimo di affidarsi ai due giocatori che hanno più esperienza nel massimo campionato italiano, con Moro, alla prima convocazione, come possibile outsider. Sulla corsia di destra potrebbe tornare titolare De Silvestri. Il vice capitano del Bologna sembra essere in vantaggio nel ballottaggio con Kasius, mentre a sinistra Cambiaso, provato nella fascia opposta a quella di Lollo, potrebbe avere l’occasione del riscatto dopo gli errori di Milano. Lykogiannis sarebbe l’alternativa. In difesa Medel sarà la guida del reparto con Lucumì confermato sul centrosinistra e Soumaoro sul centrodestra.