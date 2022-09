Bologna, il caso: Saputo furioso, si decide su Mihajlovic

BOLOGNA - Volendo essere estremamente realisti, nel caso in cui il Bologna non avesse avuto questo impegno ravvicinato di domenica a La Spezia un confronto tra Joey Saputo e Sinisa Mihajlovic ci sarebbe stato già ieri mattina e non lunedì prossimo, come avverrà dopo la trasferta al Picco. Il presidente rossoblù giovedì notte ha lasciato infuriato il Dall’Ara, e non tanto per la vittoria sfumata quanto per la prestazione negativa della squadra soprattutto nella prima parte, nel corso della quale la Salernitana è stata più del Bologna in tutto, anche se in quel pezzo di partita Nicola Sansone ha sbagliato tre occasioni importanti per fare gol. Certo, anche gli infiniti fischi che sono arrivati sul campo dalla curva non hanno fatto altro che sottolineare la rabbia del presidente, e non perché li ritenesse ingiusti, tutt’altro, ma proprio perché lo stato d’animo dei tifosi era anche il suo.

Un problema da affrontare

Prima di lasciare lo stadio Saputo ha parlato una mezzoretta con Claudio Fenucci, Giovanni Sartori e Marco Di Vaio e insieme hanno deciso di rivisitare quello che è stato fin qua lunedì, il giorno dopo di Spezia-Bologna, e non per rimandare di nuovo un argomento scottante che tutto il governo rossoblù conosce da tempo, addirittura da prima del ritiro di Pinzolo, quanto perché mancava anche il tempo materiale per affrontarlo con la serenità necessaria, proprio per la delicatezza che servirà in questo colloquio, qualunque sia la decisione che poi verrà presa. A cosa ci riferiamo è chiaro: al di là del fatto che per un motivo o per un altro il mercato sia stato più lungo di quanto Sartori e Di Vaio avrebbero voluto, non dimenticando come a oggi debbano essere inseriti ancora alcuni rinforzi importanti (vedi soprattutto Moro, Zirkzee e per certi versi anche Ferguson), tutti a Casteldebole sono convinti che ci sia un problema legato all’allenatore, nel senso che per quello che ha dovuto di nuovo vivere e superare, Mihajlovic non riesca a incidere e a determinare come sempre ha fatto in passato, nonostante il suo straordinario impegno quotidiano, la sua grande forza di volontà, ancora una volta da esempio per tutti.

Sinisa e la squadra

Per quella che è una nostra impressione ci sembra opportuno fare un’aggiunta altrettanto significativa, e cioè che tra Mihajlovic e la squadra possa esserci quanto meno un problema di comunicazione. Poi se a oggi sia Sinisa a fare fatica a trasmettere i suoi comandamenti o se sia la squadra che fa fatica ad ascoltarli, non possiamo saperlo. Di sicuro non è che la squadra non sia più quella di tre anni fa nei suoi confronti, sì, in maggioranza è ancora quella, ma mentre allora ebbe una reazione che la portò ad avere dentro rabbia, intensità e coraggio andando in campo e volendo vincere anche per Sinisa, non è che ora non vorrebbe fare altrettanto, eccome se vorrebbe farlo, il punto è che di questi tempi volere non è anche potere, primo perché una reazione emotiva e nervosa non può durare per anni, secondo perché dopo un certo tempo finisci per abituarti anche a quella che è una realtà amara e scomoda, terzo perché ora come ora è come se il Bologna facesse proprie soprattutto le negatività del momento, che poi inevitabilmente trasferisce ed evidenzia sul campo. Forse anche quella mancanza di rabbia della quale ha parlato giovedì notte Sinisa. E questo è un altro tema che il governo rossoblù dovrà trattare con lo stesso Miha, perché quando a una squadra dai un alibi del genere, il rischio che qualcuno si sieda c’è, magari anche se solo inconsciamente.