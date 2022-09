Bologna a Thiago Motta: così ha salvato lo Spezia

BOLOGNA - Thiago Motta è il nuovo allenatore del Bologna , anche se l’ufficialità arriverà solo nelle prossime ore, e va detto subito come questa scelta sia stata condivisa dall’intero governo rossoblù. Motta sbarcherà a Bologna domani dal Portogallo, firmerà un contratto biennale su per giù da 2 milioni di euro (compreso lo staff) e il primo allenamento lo guiderà lunedì. Sì, perché in panchina nel derby contro la Fiorentina andranno Luca Vigiani e Paolo Magnani. Alla fine Motta (che non dovrebbe essere allo stadio) l’ha spuntata su Claudio Ranieri , che per un paio di giorni è stata una tentazione per tutto il Bologna, sapendo bene la serenità che gli avrebbe garantito anche in caso di burrasca con la sua infinita esperienza e la sua grande competenza per attraversare il dopo Mihajlovic , che si presenta quanto meno complicato, soprattutto per un motivo. Questo: tenendo presente quanto sia stata sofferta la decisione di separarsi da Sinisa sul piano professionale ma anche sul piano umano, è lecito sottolineare come questa scelta possa aver diviso, nel senso che c’è chi la ritiene legittima guardando quelli che sono stati i risultati dal gennaio passato a oggi (solo 4 vittorie in 24 partite) e c’è chi la ritiene ugualmente sbagliata pensando a quella che è la realtà, e non ci riferiamo tanto alla classifica, ci mancherebbe, quanto alla battaglia che Miha sta cercando di vincere. E allora è facile immaginarsi che nel caso in cui arrivassero subito risultati positivi, il Bologna potrebbe mettersi alle spalle senza ansie quello che è stato, in caso contrario invece dovrebbe convivere con giorni difficili e per superarli ecco che diventerebbero componenti fondamentali la fermezza e l’unione di intenti della società, che solo in questo modo potrebbe difendere la propria scelta.

Due scelte coraggiose

Una scelta non di comodo, tra l'altro, ma molto coraggiosa, ed è la seconda che il Bologna ha preso nel giro di pochi giorni. Se ricordate la prima idea del Bologna era De Zerbi, Fenucci, Sartori e Di Vaio hanno fatto di tutto per convincerlo ad accettare la propria panchina, ma non c’è stato niente da fare, De Zerbi non ha voluto ascoltare ragioni, al Bologna avrebbe detto sì solo nel caso in cui Mihajlovic si fosse dimesso. Ebbene, i capi rossoblù hanno proseguito lungo questa strada, da qui la decisione di consegnare a Thiago Motta le chiavi della squadra dopo aver ascoltato tanti pareri sul suo conto e dopo aver parlato con lui in questi due giorni. Certo, il fatto che abbia alle spalle solo un anno positivo (con lo Spezia) e una parentesi complicata (con il Genoa) in serie A qualche perplessità ha trovato spazio nelle teste del governo del Bologna, ma alla fine hanno prevalso le sue idee chiare e il calcio che vuole proporre. C’è di più: da questi colloqui Sartori e Di Vaio hanno tratto l’impressione della sua solidità, della sua personalità forte e anche del suo grande entusiasmo.

Le rose con le spine

E’ vero, il fatto che possa essere anche spigoloso è un segreto conosciuto, non è che il Bologna non lo sappia, lo sa eccome, ma ha pensato che questo aspetto non debba essere per forza un problema da vincere, anzi, ritiene che con il tempo possa anche diventare un valore aggiunto, non dimenticando come si presentò Sinisa nei giorni in cui fu chiamato a costruire un’impresa tre anni e mezzo fa. Volete sapere qual è il pensiero che è salito sul trono a Casteldebole in queste ore e che per certi versi fa capire anche come il Bologna è arrivato alla scelta di Thiago Motta? Eccolo: ce ne sono pochi di allenatori bravi che non siano anche scomodi e spigolosi, l’importante è che la società sappia conviverci. Poi in fondo di rose rosse senza spine in Italia ce ne sono solo due, una è Ancelotti e l’altra è Pioli.