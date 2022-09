Preziosi: “Il salto è possibile”

BOLOGNA - Tutti mi sconsigliavano di prenderlo. Dicevano: ma no, è rotto, non ti gioca nemmeno una partita. Allora parlai direttamente con lui. Mi disse: “Presidente, ti fidi di me?”. Me lo disse guardandomi negli occhi. E poi: “Sarai soddisfatto per il futuro”. Gli feci quattro anni di contratto». E fu così che Enrico Preziosi portò Thiago Motta in Italia nel 2008. Thiago aveva 26 anni e a Genova continuò a brillare. "Aveva già giocato nel Barcellona, nell’Atletico. Ma con quella stagione divenne uno dei migliori centrocampisti in circolazione. Fece gol dopo poche giornate. Convinse subito Gasperini". La seconda volta Preziosi lo ha portato in Italia per affidargli la panchina. Una manciata di giornate (9 in A e una in coppa), niente di più. "Francamente in quella squadra c’era poca qualità. E anche l’atmosfera in città non era il massimo, una contestazione nei miei confronti. Una situazione difficile...".

Bologna, due milioni per Thiago Motta Non c'è una situazione facile nemmeno a Bologna: 3 punti in 5 giornate. "Sì, ma penso che il club abbia fatto la scelta giusta. Thiago è un ragazzo con le idee chiare, che sa cosa vuole. A Bologna può fare grandi cose, ne sono convinto. L’anno scorso ha salvato lo Spezia, non era facile. Era una squadra che puntava alla salvezza, niente di più. Se a Thiago metti a disposizione la qualità lui può fare di più". È da Europa? "Sì, ma un allenatore da solo non può fare magie. Ci vogliono qualità. Chiedo io a voi: il Bologna le ha per fare una stagione esaltante? La partenza non lo è stata, d’accordo. Ma Orsolini, per esempio, può diventare un giocatore diverso, e può esaltare le qualità di Arnautovic".