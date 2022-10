Bologna, ci prova Zirkzee nella terra dei giganti

BOLOGNA - L’ora di Joshua Zirkzee. Nella partita più complicata per le infinite potenzialità tecniche, tattiche, fisiche e morali del Napoli. Che non solo sta incantando nel nostro campionato ma che è primo anche nel suo girone di Champions Legaue, avendo rifilato 4 gol al Liverpool, tre ai Rangers (a Glasgow) e 10 tra andata e ritorno all’Ajax. Poco ma sicuro Zirkzee la serata di Napoli avrebbe preferito viverla accanto a Marko Arnautovic, alle prese da una settimana con il mal di schiena, e non solo perché il ragazzo olandese è più una seconda punta che una prima, ma è evidente come al di là delle difficoltà che quasi sicuramente sarà chiamato ad attraversare, è felice finalmente di poter giocare, considerato che da una parte rischierà in tanti momenti di dover vivere da solo contro i due centrali del Napoli, ma da un’altra l’importante sarà che si batta sia sulle prime che sulle seconde palle e sappia essere più costruttivo possibile per il Bologna. In pratica, se Zirkzee farà bene, finirà per evidenziare tutte le sue qualità anche contro difensori a oggi quasi insuperabili come quelli del Napoli, se di contro non dovesse incidere imiterebbe Salah, Firmino, Diogo Jota, Luis Diaz e Darwin Nunez, che contro la squadra di Luciano Spalletti non lo hanno mai strusciato il pallone. Come dire: per certi versi stasera Zirkzee ha solo da guadagnarci, il che dal punto di vista psicologico può anche essere per lui un vantaggio.