Alchimia perfetta: una spinta verso l’alto

Firmato Orsolini-Posch, grazie ai rossoblù è rinato il Derby dell’Appennino, un’etichetta storica che le cronache più recenti non meritavano. Per reciproco difetto. Per pensieri scomodi che non concedevano spazio alle tradizionali ambizioni, agli antichi sfottò e alle storiche battaglie fra De Sisti e Bulgarelli. Mi servo di nomi e fatti per annunciare la... storica rinascita voluta e sollecitata dal Bologna, delle due squadre quella da anni più sofferente; una spinta verso l’alto, anche con lo spirito. Orsolini e Posch sono i nomi. Audacia, intelligenza e solidarietà sono i fatti. Di regola - parlo da esperto navigatore, non per magìa - i conti tornano quando le storie si ripetono, le scelte tecniche si confermano, i protagonisti ribadiscono qualità... gemellare: sì - dicono dell’Orso e di Stefan sui social - sono i nostri gemelli del gol. L’ascolano ci ha messo un po’ a arrivare, spendendo energie e ottimismo in egual misura, esageratamente, quasi dando l’impressione di esser disperato. Il socio polacco, giovane, aitante, tamugno, s’è messo in testa di coprire il vuoto lasciato da Arnautovic, come un tempo avrebbe fatto il gregario fedele, e Posch è un difensore di scuola e un attaccante di fatto. Con un cuore rossoblù presto si chiedono e si ricevono da sé medesimi imprese insolite, fatiche inusitate, espressioni di gioco miracolose. Con un cuore rossoblù e con un tecnico che ha capito il male che affliggeva il Bologna, noia e mediocrità: Motta le ha trasformate in fantasia e dignità. Forse con lui i tanti ragazzi e i più maturi han capito all’improvviso che la maglia del Bologna ha un valore storico, anche quando è gialla. E va rispettata.