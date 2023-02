Bologna, Motta va sostenuto per l’Europa

BOLOGNA - Sì, mai come in questa annata il Bologna ha tutte le potenzialità tecniche per poter lottare fino all’ultima giornata di campionato per il settimo posto in classifica. Che potrebbe regalare lo sbarco in Europa come potrebbe non regalarlo, a seconda di certe combinazioni anche legate a chi vincerà la Coppa Italia. Fatta questa doverosa premessa, è fondamentale affinché ciò accada che si verifichino due condizioni. La prima: non solo alla Juventus dovrà essere mantenuta questa penalizzazione da parte del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni ma al tempo stesso dovrà subirne un’altra, quella relativa agli stipendi. Poi, la seconda: questo benedetto settimo posto dovranno volerlo fortemente anche la proprietà e la società, con i fatti attenzione e non soltanto con le parole, mandando prima di tutto segnali di grande impegno e di grande interesse sia all’allenatore che alla squadra e poi mantenendo a Casteldebole sempre la giusta tensione e l'asticella alta. In poche parole, guai se a un certo punto il centro tecnico dovesse diventare di nuovo un villaggio Valtour, una volta agguantata la salvezza. Di nuovo, certo, non dimenticando tutti i finali di campionato talmente anonimi e impalpabili da arrossire per la vergogna che il Bologna sta costruendo da anni, quando non ha avuto l’acqua alla gola.

Thiago non va lasciato solo Va fatta un’altra annotazione: è chiaro che in caso di Europa il governo rossoblù dovrebbe essere disposto a fare investimenti più importanti per confezionare un organico più competitivo e anche profondo e in questo senso non è che in questo ultimo mercato abbia inviato un messaggio del tutto positivo a Thiago Motta, che voleva «un esterno sinistro di difesa e possibilmente anche un altro rinforzo», tanto per usare alla lettera le sue parole e non dare adito a equivoci o malintesi. E’ vero, alla fine la società gli ha regalato almeno Georgios Kyriakopoulos, che tra l’altro a Thiago va benissimo, e di ciò dobbiamo prendere atto, ma come ha fatto sapere lo stesso tecnico nel corso della sua conferenza prima della trasferta di Firenze l’affare sarebbe saltato se il greco non avesse fatto uno sforzo (riducendosi all'atto pratico lo stipendio). Giustamente e anche legittimamente, avendo forse già capito l’antifona, anche dopo la Grande Gioia di Firenze Thiago ha invitato tutti a pensare solo alla partita di domenica contro il Monza, che in chiave settimo posto rappresenta un altro scontro diretto, ma credeteci, lo stesso allenatore rossoblù ha nella testa quella che è l’idea dell’intera squadra, e cioè che il Bologna può giocarselo fino in fondo, non sentendosi inferiore alla concorrenza.