Bologna-Monza, le pagelle dei rossoblu: Sosa-Aebischer shock

Dovendo rinunciare a Zirkzee, inventa Ferguson falso nove e Kyriakopoulos alto ma non arrivano i frutti. Comanda le operazioni ma non tira mai in porta.

Skorupski 6

Fa quel che può quando Petagna gli si presenta davanti sul gol di Donati, per il resto deve sbrigare l’ordinaria amministrazione.

Cambiaso 5,5

Corre e rincorre dalla parte di Ciurria, anche se di poco è una presenza più viva rispetto al passato. Posch 6 Ancora una volta è una sicurezza, cambia poco da terzino destro a centrale.

Sosa 4,5

Soffre Petagna, che gli fa pesare anche la sua esperienza, ha responsabilità sul gol di Donati.

Lykogiannis 5,5

Gioca da terzino sinistro quando il Bologna attacca e da centrale di sinistra quando difende.

Aebischer 4,5

È l’anello debole del centrocampo, i suoi errori tecnici consentono a quelli del Monza di ripartire.

Arnautovic (20’ st) 5

Entra ma si vede lontano un miglio che la condizione fisica è sommaria. Ammonito, salterà la Sampdoria.

Schouten 5,5

Non ha tanti spazi e neanche tanti secondi per poter pensare, è meno costruttivo rispetto alle ultime partite.

Medel (32’ st) sv

Aggiunge qualche dose di garra.

Dominguez 5,5

Attacca, difende, pressa, ma non trova mai un vero pertugio entro il quale infilarsi per andare al tiro.

Moro (32’ st) sv

Qualche geometria l’assicura.

Orsolini 6

È di sicuro il più pericoloso tra i rossoblù, va alla conclusione senza mai fare bingo. Sia nel primo che nel secondo tempo.

Ferguson 5

Da falso nove si muove su tutto il fronte dell’attacco ma non è il suo ruolo e finisce per costruire una prestazione insufficiente.

Kyriakopoulos 5,5

Da esterno alto evidenzia di avere un buon piede sinistro ma coperto com’è non riesce mai a essere molto pericoloso.

Barrow (20’ st) 5,5

Qualche buona giocata e tanti errori.