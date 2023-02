Thiago Motta, la scalata che porta in Europa il Bologna

Quindici tappe , tutte molto complicate se non le approcci nel modo giusto, alcune delle quali comprendono addirittura almeno sulla carta salite di Prima Categoria come il Mortirolo, le Tre Cime di Lavaredo, lo Zoncolan, il Gavia e il Pordoi e tre di queste il Bologna dovrà scalarle subito, nel giro di una ventina di giorni, a cominciare dall’Inter domenica prossima al Dall’Ara per arrivare allo scontro diretto della settimana successiva a Torino contro il Toro e tornare poi nel proprio stadio per affrontare la Lazio. Ora, che il crocevia per l’Europa possa essere rappresentato soprattutto dalla sfida contro la squadra di Ivan Juric (battuta 2-1 all’andata) è poco ma sicuro, certo è che al di là dello spessore superiore di Inter e Lazio nei confronti del Bologna ecco che i rossoblù dovranno fare l'impossibile per poter continuare a stupire, magari approfittando del fatto che potranno lavorare serenamente per l’intera settimana mentre Inter e Lazio saranno impegnate nelle Coppe Europee , che a livello di fatica sia fisica che mentale qualcosa finiscono per togliere al campionato. Va fatto anche un altro discorso: affinché il Bologna possa eventualmente godere di questo vantaggio sarà fondamentale che recuperi entro tempi brevi quei rossoblù che attualmente sono fermi ai box , perché è vero che a differenza dell’anno passato ha un organico più profondo ma è altrettanto vero che chi gioca con continuità ha un rendimento migliore rispetto a chi ha avuto meno spazi.

Tra salite dure e tappe a rischio

Tre grandi salite e poi? Poi il Bologna avrà altre tappe di ascesa come quella contro il Milan in casa a metà di aprile e sempre al Dall’Ara contro la Juventus a fine aprile, ma nel frattempo guai a sottovalutare la trasferta del 18 marzo a Salerno, l’altro scontro diretto in casa contro l’Udinese della settimana successiva e le trasferte di Bergamo contro l’Atalanta e di Verona. Parliamoci chiaro, il Bologna di oggi, quello che ha alle spalle tre vittorie di fila lontano dal Dall’Ara (Udine, Firenze e Sampdoria, oltre a quella di Monza) può giocarsi la partita contro tutti, ma inutile nascondere come e quanto saranno importanti i momenti, perché gli scenari di oggi li conosciamo, ma come si fa a prevedere come saranno quelli tra un mese o due mesi. E questa sottolineatura vale per tutte le squadre, da quelle che sono impegnate per conquistare i quattro posti Champions, quelle che lottano per andare in Europa League e Conference League e quelle che ora come ora stanno soffrendo le pene dell’inferno per evitare la retrocessione in serie B.

Volatona alla portata

Dove vogliamo arrivare? Facile: a fine corsa potrà far festa la squadra più forte ma per certi versi anche più fortunata, perché non è la stessa cosa affrontare una squadra che ha fame dovendo raggiungere un obiettivo e una squadra che ha già mangiato, avendolo già raggiunto. E attenzione, nel secondo caso non è che la squadra in questione ti faccia regali, ma chi ha necessità di fare punti è inevitabilmente più intenso, più aggressivo e applicato rispetto a chi se li fa bene, se non li fa, pazienza. A esempio prendiamo il mese di maggio, l’ultimo mese: il Bologna sarà impegnato in trasferta a Empoli e poi a Reggio Emilia contro il Sassuolo, successivamente avrà in casa la Roma, poi giocherà a Cremona, avrà il Napoli al Dall’Ara e chiuderà il campionato a Lecce. Morale: avrà squadre il cui destino sarà già conosciuto, e se i rossoblù continueranno ad avere nella testa i concetti di oggi, primo punto, e arriveranno a queste partite ancora in corsa per la Conference, secondo punto, ecco che potrebbero anche sperare di spuntarla in volata. Il Bologna e tutta Bologna ci contano e ci credono.