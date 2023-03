Bologna, il comunicato sull'infortunio di Arnautovic: quando rientra

BOLOGNA - Brutte notizie in casa Bologna . L'allenatore dei rossoblù, Thiago Motta , sarà costretto a rinunciare a Marko Arnautovic in vista dei prossimi impegni in campionato. L'attaccante austriaco ha già dato forfait per le partite con la sua nazionale. Gli esami cui si è sottoposto quest'oggi il giocatore hanno riscontrato una lesione muscolare dell'estensore breve delle dita del piede destro.

Bologna, il comunicato su Arnautovic

Questo il comunicato pubblicato dal Bologna sull'infortunio di Arnautovic: "Rientrato a Bologna dalla Nazionale, oggi Marko Arnautovic è stato sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione muscolare dell’estensore breve delle dita del piede destro. I tempi di recupero sono di 2-3 settimane".

Arnautovic, ecco quando può tornare

Il Bologna dovrà dunque rinunciare ad Arnautovic per almeno 2-3 settimane. L'attaccante austriaco, secondo il calendario, potrebbe tornare disponibile per il match in programma contro il Milan il prossimo 15 aprile. Qualora le condizioni del giocatore dovessero migliorare sensibilmente prima del previsto, allora Arnautovic potrebbe rientrare per la sfida contro l'Atalanta dell'8 aprile. Insomma, l'attaccante del Bologna sarà osservato e monitorato attentamente in queste settimane nel suo percorso di recupero dall'infortunio.