Bologna-Udinese, le pagelle rossoblù: Ferguson super, Posch affidabile

Thiago Motta (all.) 7,5 Costruisce una squadra che nessuno si aspetta, ma ancora una volta il campo gli dà ragione. Il suo Bologna evidenzia una grande organizzazione in tutte e due le fasi.

Bardi 6,5

Chiamato agli ultimi istanti a prendere il posto di Skorupski, para l’ordinario ed è bravo su una punizione di Samardzic.

Posch 7

Tre minuti dal via e da fuori area scaglia un tiro che Silvestri vede all’ultimo, gol e 1-0. Qualche affanno contro Udogie lo vive, ma è sempre molto affidabile.

De Silvestri (25’ st) 6

Ritrova il campo e lo ritrova bene.

Soumaoro 6,5

A volte qualche difficoltà deve attraversarla, ma come puoi vivere sereno quando il tuo dirimpettaio è Beto.

Lucumi 6,5

Rientrato dalla Colombia solo giovedì, Thiago non rinuncia ugualmente a lui, sapendo quando sia importante.

Kiryakopoulos 6,5

A differenza di Salerno gioca esterno basso, ma appena può sale. E incide.

Ferguson 7

E’ da tutte le parti, va a raddoppiare il compagno via via in difficoltà, gioca per sé pensando... agli altri.

Dominguez (13’ st) 6,5

Bene, sempre costruttivo.

Schouten 7,5

Il solito metronomo in mezzo al campo che fa avvertire la sua presenza sia quando il Bologna ha il pallone tra i piedi che quando il pallone lo giocano gli avversari.

Moro 7,5

Preferito a Domiguez, firma il suo primo gol in serie A, sa sempre quello che deve fare. Esce per un lieve guaio fisico.

Medel (25’ st) 6

Ringhia su tutti.

Aebischer 6

Copre il bidone di benzina, dando una mano alla catena di destra quando Udogie innesta le marce alte.

Orsolini (13’ st) 6

Si impegna molto, fa anche tanta confusione.

Sansone 6,5

E’ in continuo movimento, fa ammonire Bijol, assicura la profondità. Solo davanti a Silvestri gli tira addosso.

Barrow 7

Aiuta nella fase di difesa e si fa vedere in quella di attacco, firma il gol del 3-0, poi sfiora con un tiro a giro quello del poker.

Soriano (13’ st) 6

Gioca da... trequartista a sinistra.